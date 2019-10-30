林二汶希望維園搞戶外騷

歌手林二汶加入新公司Sony music後為首張專輯舉行發布會，現場不少歌迷到場打氣。開場時先播出由林一峰作詞的《解語花》，二汶解釋播歌不現場唱，原因是首歌節奏太快，笑指歌迷太少，希望下次叫歌迷幫手分擔歌詞。之後她與作曲人林家謙合唱《愛情是一種法國甜品》。

二汶說第一隻碟有很多人參與，希望下隻碟可以自己寫晒，問到簽新公司的酬勞可否買樓？二汶笑言說：「人工愈高，樓價愈高，可唔可以公司借晒800萬畀我，唔好，攞畀我，我唔使供。」二汶直言當初也不想出實體碟，她說：「好彩都攞過銷量榜冠軍，但我都怕大家冇CD-rom去聽，或者當收藏品去收藏。」今年推新碟，明年便計劃開演唱會，時間地點尚未落實，她覺得場地最緊要好玩，直言最想可以在維園舉行戶外騷，讓更多人聽到她的歌聲，未來更希望多參與電影配樂製作方面。

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