江欣燕麻甩揸的士　郭晉安幫譚俊彥轉基

藝人郭晉安（安仔）、譚俊彥與單立文（豹哥）日前於九龍城一間火鍋店，為無綫新劇《失憶24小時》開工，劇情講述扮演江湖大佬的單立文宴請安仔和譚俊彥，搞到二人誠惶誠恐。早班開工即齊齊打邊爐，難怪安仔笑言劇組相當「好食用」：「不過我同譚俊彥一個食葱、一個食馬蹄，成碟肥牛單立文隊晒！」單立文則透露為了角色出動多套私伙靚衫，拍攝當天更穿上黑色皮草凸顯「貴氣」。

扮喜劇壓力大

而譚俊彥之前則與江欣燕到沙田拍攝，江欣燕於劇中演的士司機，造型麻甩豪邁，劇情說及譚俊彥四出找尋失蹤妻子王君馨並向江欣燕打探線索。譚俊彥謂拍喜劇攰過一般劇種：「我同欣欣一路拍一路度，點樣可以好笑啲，無形中會多咗好多壓力，安仔、豹哥又係喜劇高手，吸收佢哋啲嘢之餘，自己亦要攝番啲嘢入去。」

說到與郭晉安有搞笑「基情」，兩人好像情侶般互相瞞騙及嗌交：「好感謝佢講過一句說話，佢話劇本好有愛，如果佢嘅角色唔愛我就唔好睇，所以我哋要憑着愛去做。」

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