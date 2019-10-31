【閨蜜睡房】湛琪清奶奶面前擺烏龍

模特兒出身的湛琪清（Jessica）年初與男友金承威拉埋天窗榮升人妻，仍沉醉在新婚快樂的她接受東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房》訪問，與主持李文珊（Sherman）分享婚姻生活。Jessica坦言至今仍未習慣被叫做「金太」，隨即自爆笑料：「因為奶奶都係金太，有次人哋叫金太，我同奶奶講：『佢問你喎！』奶奶就話：「佢哋係同你講！』係喎，我依家係小金太！」

老公打本做主意

Jessica大讚老公是好男人，聰明又勤力，亦善於做生意，最近打本給她開美容院，並以其英文名命名，她笑說：「最初我以為佢講笑！喺佢身上我學到好多嘢，依家我有幫手做Marketing。」問到可有計劃生B？她笑言會怕醜：「媽咪、阿婆想我哋快啲生，但我哋呢兩年想專注喺工作方面。（想生仔定女？）未諗到太多，不過我同家姐關係好密切，都希望有個女。」

笑料多籮籮

初出道時Jessica有不同外號，包括「甄子丹姨仔」、「汪詩詩表妹」，新稱號是「金承威老婆」，她笑說：「我有同佢講，有冇搞錯呀！」並笑言最鍾意還是被稱為Jessica。節目中，她還分享了不少發生在其身上的笑料，想知道更多及其睡眠小秘密？記得本周五、六、日收看《閨蜜睡房》！

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