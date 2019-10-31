四大慳妹慳出個未來！鍾嘉欣變出四層樓

精打細算是置富之道，圈中有不少女藝人出道以來慳妹上身，成功「慳出個未來」，除慳出「磚頭」外，更成功慳得另一半及名利，令人嘩然！

鍾嘉欣

鍾嘉欣（Linda）入行多年，靠客戶贊助服裝，出入乘搭公共交通工具，拍劇亦甚少「萬歲」，因她將血汗錢全投資在「磚頭」上，在香港及加拿大兩地合共持有四層樓，市值超過3,600萬。

黃翠如

「富貴千金」黃翠如生活平民化，愛執平貨外，拍劇時曾為慳的士錢而夜宿無綫。她與親友外出食飯，不單將剩菜打包，連湯汁亦唔嘥，最終慳出個老公蕭正楠。二人去年結婚，阿蕭自言被她「又慳、又易氹、又明事理」性格吸引，翠如更用私己錢買入上環一個商業單位收租。

菊梓喬

13歲起就姐兼母職，賺錢養妹的菊梓喬（Hana）為圓歌唱夢，入行時為慳錢除一日三餐食米粉外，甘做宅女減低使錢機會，病也不睇醫生，只以洋葱或蒜頭蒸水飲。如此刻苦耐勞，網友都大讚她形象正面健康。今年初終於苦盡甘來，首奪「最受歡迎女歌星」獎。榮升一姐的她仍不改慳家本色，向公司借車代步，一年後歸還。

衛詩雅

衛詩雅為圓上車夢，多年死慳死抵，試過拿開工飯盒回家吃，電話壞掉亦自行修理，最終在2017年以780萬港元購入一個348呎單位。已收樓的她卻沒有錢裝修，到12蚊店狂掃平價日用品，又在內地網購傢俬，自行安裝，無非為慳錢！

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