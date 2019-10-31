秘搬豪宅乜都Cheap　糖妹慳的士錢坐小巴

早年被捧為「宅男女神」的黃山怡（糖妹），多年來唱歌拍劇，形象入屋冧掂不少宅男，惟暫時未有代表作，將事業放第一位的她，今年初獲高人教路，指她要於本月16日32歲生日之前，搬進南區的貝沙灣豪宅，可助事業更上一層樓之餘，感情路上「Dry」足多年的她亦會大旺桃花，糖妹向來篤信命理，當然不敢怠慢，數月前已由與家人同住的深水埗舊樓，搬往南區豪宅。

買嘢勒住荷包

身為家中經濟支柱、開支極大的糖妹，為了交租更為慳家，日前她於尖沙咀行街，見她齋睇唔買勒住荷包，當日她在商場逛了一會，兩手空空再往超市，揀了乳酪後再揀糖果，但精打細算的她研究完價錢後即放下，最終行了半小時只買下一杯乳酪頂肚，再前往附近大廈工作。至晚上7時許，戴上白色鴨舌帽的她，鬼祟地會合於街頭等她的富二代歌手張子丰及數名友人，齊齊往附近晚膳，逗留至10時許，她才與眾人分道揚鑣，並摩打腳趕往逼港鐵，當時已接近深夜，慳得一蚊得一蚊的糖妹抵達堅尼地城站後，連的士都不搭，寧願等每程$6.5的小巴，等車時她表現避忌，不時拉抵帽子不欲被認出，上車後又揀靠窗位置而坐，全程低頭撳電話，落車後見她摸黑而行，急步返入屋苑。

開支大要慳住使

對於升呢入住豪宅，糖妹接受東網訪問時坦言：「貪嗰度風水好，望到個海，不過我只係租一房一廳最細單位，約兩萬頭租金，，租呢度當自己嘅生日大禮物。（會唔會考慮買入現居單位？）冇可能，太貴啦！要成千萬，雖然都儲咗筆首期，如果喺英國讀書嘅細佬明年再進修，『首期』就畀佢當學費。（咪買樓冇望？）都唔係，我會睇吓明年樓市點再打算。」她直認租新居後開支大要「慳住使」，平時只搭小巴再步行回家：「慳得就慳，嗰晚同朋友食飯後，專登趕最後一班港鐵返屋企，搭小巴都好方便，平時放假我都唔出街。」至於與張子丰飯局，兩人是否發展中？她大笑說：「絕對冇可能，我同佢熟係因為吳若希同陳瀅，大家識咗好耐。」

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