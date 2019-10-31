「旺夫」楊紫加持！肖戰演技爆發整喊網民

憑內地劇《陳情令》爆紅的內地男子組合X玖少年團成員肖戰，和內地女星楊紫合演的愛情劇《餘生，請多指教》即將播放，官方發放有關的預告片即成為熱搜，閱讀及討論量超過2.5億。惟短短兩分鐘的預告，已令大批網民力讚飾演顧醫生的肖戰演技爆燈，預告中出現短短數秒的哭戲，網民更紛紛留言：「把我看哭了！」「哭得我心痛！」

有望登上榜首

向來「旺夫」的楊紫，繼之前在劇集《親熱的，熱愛的》帶旺李現成為三大小生，累計播放量超過72億，成績驕人，至今成為內地劇集播放量最高中排行第二位，至於肖戰的《陳》劇則以累計播放量64.21億排行第四位。肖戰挾着《陳》劇的效應及人氣，拍住「旺夫」楊紫，所以外間對《餘》劇非常看好，有說有望打破累計播放量達117億兼排行第一、由趙麗穎及馮紹峰主演的《知否？知否？應是綠肥紅瘦》！

門票五秒售罄

另外，肖戰將會偕同《陳》劇另一拍檔王一博，於明天（11月1日）及後天舉行《陳情令國風音樂演唱會》，門票在網絡開售不到五秒即告售清，原價人民幣1980元（港幣約2199元）的門票更被黃牛炒至人民幣15萬元（約港幣16萬6600元）！大批網民非常關心屆時演唱會中，肖戰和王一博的出場表演時間有多少，大會負責人接受訪問，表示每場演出不少於兩個半小時，肖戰和王一博佔的時間是60%以上，每人會唱一首歌並會合唱，也會常在台上互動。

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