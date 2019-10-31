Taylor Swift獲重金禮聘任中國雙11狂歡夜表演

每年「天貓雙11狂歡夜」都會邀請到不少歐美紅星助陣，而今年就重金禮聘邀得美國樂壇天后Taylor Swift在活動上表演！

Taylor將亮相11月10日晚上上海舉行的「天貓雙11狂歡夜」（貓晚），除了Taylor之外，鄧紫棋（GEM）、華晨宇、花澤香菜、胡歌、鞠婧禕、李榮浩、羅云熙、張杰、張藝興及阿依達等都會在活動上亮相。

Taylor於歐美爆紅之外，原來在中國內地亦深受歡迎， 2015年曾在上海站舉行巡唱，在開票一分鐘後全部售罄，這個成績在當時創造了中國音樂演出市場的新紀錄。Taylor的新專輯《Lover》是第一張在中國發行首周銷量就突破100萬張的國際歌手專輯，她也是第一個憑藉之前的專輯《1989》和《reputation》銷量突破100萬張的國際歌手。

過往一眾荷里活巨星包括妮歌潔曼（Nicole Kidman）、史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）、瑪莉亞卡里（Mariah Carey）、體育明星包括碧咸（David Beckham）、舒拉寶娃（Maria Sharapova）以及高比拜仁（Kobe Bryant）都參與過「貓晚」。