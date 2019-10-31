Yoon A爭「青龍影后」　柳承龍宋康昊爭影帝

韓國《第40屆青龍電影頒獎禮》將於下月21日舉行，各項提名於今日公布。唱而優則演的韓團少女時代成員Yoon A憑超過941萬入場人次的賣座韓片《EXIT: 極限逃生》，有份角逐影后，對手包括《國家破產之日》的金慧秀、《上流寄生族》的趙汝貞、《生日》的全度妍及《抗拒：柳寬順的故事》的高雅星。

而影帝候選名單包括：《EXIT: 極限逃生》的趙正錫、《炸雞特攻隊》的柳承龍、《生日》的薛景求、《證人》的鄭雨盛，以及《上流寄生族》的宋康昊。至於《EXIT: 極限逃生》、《上流寄生族》與《炸雞特攻隊》三片均有份競逐「最佳電影」，《上》片更獲得最多提名，合共入圍11個部門。

而丁海寅憑《愉悅的音樂專輯》將與《陪審團》的朴炯植及《炸雞特攻隊》的孔明等一起爭奪「最佳男新人」，Yoon A的隊友秀英則憑《女警》有份入圍「最佳女新人」。

此外，李荷妮憑《炸雞特攻隊》與《上流寄生族》的朴素丹及李姃垠等爭「最佳女配角」。而光洙則憑《我的一級兄弟》與《炸》片陳善圭及《上》片朴明勛等爭「最佳男配角」。