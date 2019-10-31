Kim被內地生產科技公司盜用肖像權索千萬美元

美國真人騷女王Kim Kardashian近日入稟控告北京一間生產app的公司iHandy，指對方其中生產的美圖app盜用她2017年宣傳自家美容品牌的舊照，並索償1千萬美元（約7,800萬港元）以上。Kim的律師抨擊被告匪夷所思地指不知道相中人是Kim。

律師指Kim是全世界其中一位最著名及被人認得樣的女性，故此被告冇可能不知道相中人是Kim。而Kim律師更指對方甚至有膽量威脅Kim叫她不要對他們的公然侵權提出申訴，否則會對付她。

除了Kim因被盜用肖像而告人之外，樂壇天后Katy Perry最近亦被告侵權。近日有相片代理公司Backgrid控告Katy，指她於2015年Instagram上載萬聖節戴面具扮成美國前國務卿希拉妮（Hillary Clinton）的照片版權屬他們所有！照片中戴上面具扮希拉妮的Katy拖住扮前總統克林頓（Bill Clinton）的友人，而背後有未婚夫奧蘭度布林（Orlando Bloom）扮卡通版特朗普（Donald Trump）。Backgrid聲稱自從2017年已開始多次聯絡Katy，但Katy方面仍然拒絕支付版權費，故入稟追討15萬美元（約117萬港元）費用。