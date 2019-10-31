蔡卓妍做孝順女　石恆聰女婿格賀Sa爸生日

藝人蔡卓妍（阿Sa）同男友石恆聰愛得非常低調，二人鮮有公開拍拖露面，連合照都係放得一、兩張，不過一樣屢傳婚訊，今次就見到孝順女阿Sa尋晚就為10月23號生日嘅Sa爸補祝生日，阿Sa特別於英皇駿景擺了十圍，出席嘅人當然唔少得石恆聰，男友更早已融入阿Sa家中，見石恆聰今次成個未來女婿咁，合照中用手搭實Sa爸膊頭，另一邊就係女友阿Sa，見佢哋嘅肢體動作就知大家見慣見熟，一啲都唔陌生，睇嚟石恆聰嘅「外父政策」好成功啵。

而其他合照中，就見到出席Sa爸生日飯嘅圈中好友除咗有楊玉梅，仲有陳欣健、趙雪英等，陳欣健仲擔任嘉賓司儀。東網致電楊玉梅，她指當晚大家都好盡興，亦大讚阿Sa非常乖女：「生日會所有費用都係阿Sa畀，個女咁乖，Sa爸爸應該好開心嘅！除咗我哋之外，Sa媽媽都喺度，氣氛好好。」

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