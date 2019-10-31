Shownu傳搭上人妻　元虎@Monsta X被網紅追數

韓國男團Monsta X成員元虎今年3月在簽名會上拿鼓勵性侵受害人發聲的「#MeToo」運動開玩笑的影片最近在網上流傳，因而被網民炮轟，未料他道歉數日之後，又再爆是非！

曾與元虎於2009年一同演出節目《臉贊時代》的女網紅鄭多恩，前晚在Instagram上載元虎的照片，並寫道：「虎錫（元虎本名）呀，你到底幾時還錢？」天團Big Bang成員T.O.P的前女友、早前曾與鄭多恩傳拍拖的前練習生韓瑞希之後就為鄭多恩發聲：「交出多恩嘅3,000萬韓圜（約20.6萬港元），虎錫呀還錢啦！」有友人在照片下留言問：「佢仲未還錢？」鄭多恩就回答：「還咗10%都冇，只還咗200萬韓圜（約1.4萬港元）。」

鄭多恩又在Instagram指元虎所屬的Starship事務所沒有打電話給她，也不聽她電話。其後Starship事務所就發聲明指有關元虎欠錢未還的講法並非事實，正考慮採取法律行動，而鄭多恩則公開元虎的法律代理人與她的對話內容，對話中鄭多恩又講到曾與元虎在首爾驛三洞同住，並指元虎沒有交租，所以在她交的1,000萬韓圜（約6.9萬港元）保證金中全部扣除，又指元虎曾偷她的東西放上二手網站變賣，更多次問她借錢，2016年時聲稱還沒有收入而不還錢，最後只還了其中200萬韓圜（約1.4萬港元），之後便一直沒有音訊。

昨晚韓瑞希又再透過Twitter爆料指元虎曾經因為特殊盜竊而在水原拘留所被拘留，更有被判入男童院的前科。而Starship事務所今日未有對有關傳聞作出回應，只表示將會透過法律代理人向法院提交訴狀。

而韓瑞希今日又透過Instagram上載聲稱是鄭多恩收到的私訊截圖，私訊中的當事人指妻子曾與Monsta X隊長Shownu搞不倫戀，曾因此聯繫Starship事務所，該網民又公開對方代表律師的短訊內容：「問過Shownu之後，佢並唔知道A某（當事人妻子）已經結婚，亦完全唔知佢有男友，佢話如果知道對方有男友，冇理由會同對方交往，依家開始亦唔會再同A某見面。」而對於被指與有夫之婦拍拖，Starship事務所方面暫時未有作出回應。

另外，Monsta X昨晚出席「2019韓國大眾文化藝術獎」，獲頒文化體育觀光部長官表彰。