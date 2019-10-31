傳因政見換人！陳潔靈認頂替劉美君做導師

星級導師陳潔靈、郭偉亮、火火在九龍灣E-Max為ViuTV節目《全民造星II》進行錄影。陳潔靈受訪笑謂組隊策略偏向招攬俊朗參賽者，但認為參加比賽外形和造型皆重要，外形不吸引則殺出重圍有難度，她笑說：「率領隊員過關斬將講策略，我嘅組員有身高、靚仔、青春、唱歌同小人物都齊集。」

講到心水，陳潔靈表示看好（28）MC、（82）Hugo、（24）Mike、（35）Will、（64）Aiden，她相當期待Hugo、Mike與MC在十強大鬥唱功。講到節目初期導師原本有劉美君，但傳因政治因素換人，陳潔靈承認是頂替了劉美君之位：「之前冇睇過節目，有次見到劉美君同火火合照做節目仲好羨慕，點知後來就收到通知話ViuTV搵我做節目導師，仲話唔知有個花姐（監製），仲上網搵資料睇佢有幾惡，同我比係蚊比啦。」講到有傳劉美君因政見而被換？她說：「後期都有聽聞，我個人好低調，好少網上留言，同埋我學佛，要有智慧地處理人生問題。」

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