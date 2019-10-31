【逆市開業】梁詠琪孖囡囡襯母女裝唔預老公

女星梁詠琪（Gigi）與丈夫Sergio引入之西班牙童裝品牌在尖沙咀開設第二間分店，與她合作無間的音樂人陳少琪，帶同太太和女兒陳明憙一起到賀，還有她的同學及好友，場面熱鬧。對於逆市開業，Gigi表示抱樂觀和正面態度，今次她更特別引進親子裝系列，由她與女兒Sofia親身演繹。Gigi表示好喜歡母女裝：「母女裝係同個女之間嘅生活情趣，假日出門前都會一齊揀衫，今日要着咩顏色着裙定褲，呢啲都係我同個女嘅私密時間，爸爸都唔能夠參與。」

早前她一家到西班牙探親，爭取每一個與家人相處的時刻，她坦言：「其實一家人喺一齊就已經最快樂，趁假期帶Sofia返爸爸家鄉探望爺爺嫲嫲，好難得。」Gigi亦將於11月中有新歌推出，再與合作無間的Eric Kwok合作，希望於這個冬日為歌迷帶來點點溫暖。

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