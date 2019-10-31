余安安為角色犧牲　唔瞓覺製造天然黑眼圈

藝人余安安為拍好電影《失蹤》，可謂花盡心思，一向喜歡打扮的余安安為配合角色，不惜故意令自己變得特別憔悴：「為了今次電影，我在拍攝期間故意不睡覺，令黑眼圈更深，把自己最不漂亮的一面表現出來！」

提攜契仔凌文龍

安安不單是對自己的演出用心，對契仔兼旗下藝人凌文龍（小龍）的表現也很上心，就算沒安安的戲份，亦專程到現場支持對方，小龍亦會在拍攝後問契媽的意見，希望演技有所改進。好像安安的戲份並不需要上山拍攝，但為了小龍也在三十多度大熱天中，攀山探班，兩人深厚的感情就連飾演安安「女兒」的鍾欣潼也很羨慕，更笑言安安姐偏心小龍。

假戲真打

至於在該片內飾演小龍母親的顧美華，在拍攝時則大受內心責備：「其實我都很怕小龍會生氣，因為我的角色是一名有暴力傾向的失智母親，差不多每場都打罵小龍，我自己都覺得很對不起他。」不過原來在兩人拍攝打罵戲份前，顧美華會對小龍特別關懷，窩心的舉動就連他都大讚：「其實今次跟美華姐的對手戲好多時都要被打，有時候被扯衣服，有時候被指頭大鬧，不過她好愛惜後輩，每次都會在拍攝前後對我道歉，所以今次能與一眾前輩合作也很榮幸。」

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