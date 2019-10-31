情陷三角戀！AGA芭比Look夠搶眼

歌手AGA不一樣的情歌主打《Two at a time》，首次邀請到西班牙Jose Manuel Moles負責編曲，這是一首描寫一個三角愛情關係的歌曲，男生同時追求兩個女生，因為男生拿不定主意，她以輕鬆的態度唱出婉轉拒絕的決定，無謂讓自己陷入這個拖拉又複雜的處境中。MV復古味濃，設計出多個玩味十足的造型和情節，她在MV中以芭比娃娃Look示人，新鮮養眼。

她在十五小時的緊密拍攝中，多次轉換場景，更是密密換衫，轉了七個不同風格的造型，當中她穿上紗裙在水中擺甫士，展現不同形態，配上一頭金色頭髮，非常唯美！問到她最喜歡哪一個造型，她就說其中一幕在粉紅色的睡房中，穿的粉紅色長裙是她最感到驚喜的：「平日好少機會着呢個顏色，但今次發覺原來自己着起喺身都好好睇。」她與男主角就彷似真人版Barbie & Ken，以幽默的方式演繹一段三角愛情故事，她說：「雖然今次拍攝MV要當一個多重性格嘅女生，但演起上來算係輕鬆，整個拍攝好好玩。」

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