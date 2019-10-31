獲海外人妻安排相睇！陳貝兒願做小鳥依人

藝人陳貝兒（Janis）抱病現身新城電台接受薛家燕訪問，講到由她主持的《嫁到這世界邊端3》播出後口碑不俗，她開心指收視打破上兩輯成績：「發現每次節目出街我就會病，上年播《嫁2》就腎有事入院，今次就睇咗3次醫生都未好，但如果病得嚟個反應會好，我又唔介意病，可能好緊張收視，每輯都想帶啲新鮮感畀大家，好多人都期待緊下星期播嘅男男Pair，佢哋真係好Sweet㗎！」

「嫁到非洲都OK」

Janis笑言私下仍有跟參與過拍攝的人妻聯絡，甚至開了一個群組，組成「人妻同學會」：「3輯加埋有成20幾個人妻，日日都好嘈，會講煮嘢食、湊仔心得、產前產後護理，比利時人妻生咗5個，最多、最有經驗係佢。（有邊個地方你會想嫁過去？）搵到自己鍾意嘅，嫁到非洲都OK！雖然非洲啲男人好大男人，但換個角度睇，嗰種係男兒氣概嘅承擔、一夫當關，有嘅話我都願意做小鳥依人。（幾時到你Sweet？）依家病咗都想有人照顧我，煲粥畀我！」續自爆有人妻不斷幫她安排相睇：「喺Group介紹佢哋老公啲表哥、表弟畀我，暫時都有兩、三個，做住朋友傾吓偈先。」

諗過搵人夫再拍

講到之前曾指今輯會是最後一輯，Janis表示：「監製一早講咗，睇吓佢會唔會心軟。（或者做『人夫』？）有諗過㗎！但相對難搵，唔知佢哋願唔願意喺鏡頭面前講心事，不過男人跟個老婆去住係幾有趣。」

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