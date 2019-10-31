幾十萬買紅隧廣告　沈慧林撐方力申環島游

藝人方力申將於本月5日進行環島泳45公里善慈挑戰賽，獲中學師弟沈慧林（William）大力支持今次盛事，今日特別舉行「萬希泉聯乘點滴是生命」發布會，方力申透露成為點滴生命大使：「原本上年游，我縮沙咗一次，覺得自己未夠時間練，今年要找數，我依家最多游30公里，未游過45公里，預計12個鐘完成，都驚未Ready，又要睇當日天氣大唔大浪，希望順風順水。」5號當日將由早上5時許開始游，方力申表示要提早三小時起身做預備，所以之前一晚六點要瞓，現最怕瞓唔着：「如果瞓唔到就慘，即冇瞓過游12個鐘，到時一定頂唔到。（好大壓力，點減壓？）都有做吓按摩，同埋將壓力變動力。好開心超過籌款目標，之前預籌450萬，依家已籌到470萬。（有冇人陪你游？）有四個朋友，有個係歐鎧淳，佢哋唔同時間落水，游半個鐘，但又唔可以同我游得太近，驚影響水流。另外我爹哋同細佬最後階段都會落水，爹哋同我一樣，都係首次游海。」

William為了支持方力申，除了推出新款腕錶，將腕錶部分收益撥捐點滴是生命為此項目籌款外，還豪花幾十萬於紅隧登廣告，方力申開心表示自己夢寐以求擁紅隧廣告，William說：「師兄都好支持我，一直想搵個機會回報佢，今次終於可以做到。」William又大讚方力申以前在學校風頭一時無兩，為學校攞過不少獎牌。

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