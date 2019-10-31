黃心穎繼續神隱！張振朗感慨劉溫馨現身

男星張振朗今日為《牛下女高音》宣傳，眾人以萬聖節服裝亮相，又大玩升Key唱歌遊戲，最後由唱得之人蔣志光及黑妹獲獎。

大讚劉溫馨靚女

張振朗劇中的對手黃心穎因「安心事件」而神隱，一直缺席宣傳活動，而張振朗另一女對手劉溫馨今日現身宣傳，張振朗感慨地說：「今日終於有個女伴。」又指不少前輩都大讚劉溫馨靚女。受訪時，對於「今日終於有個女伴」的感觸之詞他未有正面回應，只說：「溫馨尋晚終於出場，佢幾sharp，好多人都話原來佢好靚女，因為阿雪（黃心穎飾演的角色）好不修邊幅，有個反差，畀觀眾去諗究竟我會點揀。（有冇聯絡心穎？）冇，我相信佢有睇，唔去打攪佢。」

另外，龔慈恩跟張振朗合照時，龔慈恩稱要預定下套劇由振朗飾演其兒子，振朗笑言以前細個看《西遊記》一直不知道原來劇中的觀音正是龔慈恩飾演：「以前細個覺得觀音姐姐好靚，依家先知原來我係識佢。（佢話預定你做演母子？）好，喺今次套劇入面我好少同前輩玩，見佢哋玩得好開心，我都想同佢哋一齊玩。（話收視好有慶功？）我唔介意請，但都輪唔到我，咁多前輩。」講到聖誕，他表示要開工度過，問到女友楊偲泳有否詐型？他說：「忙係好事，咁忙都搵到時間去搵佢都係幾乖仔，都搵到時間陪嘅。」

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