逆境自強走出情緒魔谷　鄧紫棋唱出個未來

歌手G.E.M.（鄧紫棋）再推出全新單曲《Walk on Water》，由她一手包辦曲詞，這亦是荷里活科幻電影《魔鬼終結者：黑暗宿命》的中文版主題曲，MV甫上線即成為熱搜榜單。這是一首激勵人心的歌曲，鼓勵逆境自強，向前衝！

G.E.M.透露在現實生活裏每天都會遇到類似的情況：「從曾經我面對着讓人絕望的網絡霸凌、或者陷入情緒化飲食偶爾暴飲暴食偶爾滴水不沾、或工作上受到的一些不合理不被尊重甚至不公義的事情⋯⋯這一切的經歷都挑戰了我的信心，卻讓我變得更堅定。」她表示信仰幫助她很多，很多時候只要跟牧師聊完，或禱告完，她就會恢復信心：「思想也很重要，要保持思想正面，不要被自己的思想限制了。」

新歌的歌詞引發了討論，不少歌迷聽完更感慨這是她在寫自己的經歷，到為她心疼，她說：「不用擔心我，挫敗乃每個人都會遇到的經歷，很正常。而且音樂是我的出口，有時候我寫完了就情緒好很多了！」

好好去愛身邊的人

《Walk on Water》被選為《魔鬼終結者：黑暗宿命》主題曲，她坦言私底下很愛看科幻片：「雖然超現實，但看完通常我會充滿着使命感，會覺得自己也是有着改變世界的超能力，會讓我動力滿滿。」

她小時候看了電影的第一、二集，令她印象深刻，G.E.M.說說：「小時候看到電影裏的末日景象，讓我最怕的就是會失去身邊愛的人。雖然動作部分會讓我覺得很刺激，但通常最後都會回歸感動，看完會很想好好去愛身邊的人。」

MV裏有許多畫面跟電影片段巧妙串連在一起，拍攝當天，她直誇現場布景很美，讓她感覺置身在電影裏，而且拍攝過程輕鬆順利，一點也不覺得累！

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