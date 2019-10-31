瘦到24吋腰　譚嘉荃處女騷堅持唔改期

即將於11月尾開處女騷的譚嘉荃（Amy），今日現身新城電台宣傳，問到是否不需閉關排練？她笑言：「都要嘅，但盡可能出到嚟宣傳都會做，賣飛方面要努力啲，公司都想多啲曝光率。」並指近期為個唱日日做Gym操弗，希望Keep到體能，以最佳狀態上台：「呢幾年都好懶，最近又有拍行山節目，所以依家就不停做運動、瑜伽、排舞、行山，之前排咗頭一段跳舞Medley就喘晒氣，總共會跳3段，橫跨晒成個騷，要鍛煉好啲。（有減磅？）其實冇刻意減，但之前話9月開騷就太大壓力，冇胃口瘦好多，啲歌衫都改咗兩次，不過依家就重新做過晒啲衫，希望到時我唔好再咁精神緊張。（瘦咗幾多磅？）咁又唔知，但得24吋腰。」

不過Amy指愈近個唱，心情的確會更緊張，開始Feel到壓力：「又改咗啲Rundown。（有好多騷都就近日社會問題改期、取消開騷，你都會有Plan B？）未傾到，因為都未預計到，我知李龍基佢哋個《三生有幸》個唱有兩場改咗去晏晝，不過最緊張係我媽咪，佢問我會唔會改期，我話應該唔會，改過一次唔想再有第二次變動，希望做到最好先，畀大家享受，好似我依家會開Live唱歌，想有娛樂畀大家放鬆吓。」

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