唔鍾意着衫！「唔NG」伍詠薇返屋企即除

藝人伍詠薇（伍姑娘）晚上現身其配音的電影《愛登士家庭》見面會，她表示日前首映已看過電影，又指配音壓力大：「我睇住個畫面，戴住個耳筒，聽住英文版配音，我要用番廣東話去配，聽住英文版係有少少影響，因為好多嘢已經框住咗，我要跟番英文版嘅聲線，係有少少難。（多唔多NG？）我姓Ng（伍），但我從來唔NG，我喺無綫係數一數二少NG。公司將我嘅配音傳畀美國嗰邊，原本預咗一日時間補錄，但美國嗰邊只係要我補錄番一句，我好開心。我唔係專業配音員，開心有新嘗試，希望可以殺出條血路，可以多做配音工作，今次係配人聲，但我都可以配啲古怪嘅公仔聲，我可以有好多唔同聲線。」

另外，提到萬聖節，伍姑娘稱不會上街湊熱鬧，會回家陪愛貓，又笑言：「我都唔鍾意扮嘢，我連妝都唔想化，衫都唔想着。（返到屋企係除晒衫？）係呀！我講笑咋！」另外，談到工作，伍姑娘坦言已收爐，計劃會去一個短途旅行，又指有很多項目會做：「有啲幕後工作，好多嘢要學習，所以少咗出嚟，好多前輩教我。」

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