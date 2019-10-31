永不言休！李龍基葉振棠陳浩德唱夠200場

三位小生李龍基、葉振棠及陳浩德繼去年再合體開騷，於本月22-24日在伊館舉行《三生有幸經典再現演唱會2019》，而因應社會狀況，其中23及24日會改在下午3時舉行。對於再開騷，他們預告8成歌會跟上次不同：「上次最後個part扮咗古裝，今次諗第二個gimmick（噱頭），希望到時全場觀眾可以企起身同我哋一齊唱一齊跳。」李龍基又講笑幫他們這個組合改名叫「男團200」：「即係從上年嗰次開始數，一路唱夠200場，每年開一次。」

表演＝享受

陳浩德笑言：「做到咁大年紀都要做？」李龍基就謂：「呢啲唔係做，係享受，表演完後聽到掌聲雷動，表演者企喺台上嘅滿足感係錢買唔到。」問到他們可是唱到永不言休？葉振棠坦言：「如果要退一早退咗，企喺台上好開心，可以忘記唔開心嘅嘢。」陳浩德亦謂：「有好多外地美加嘅朋友，人哋畀埋機票、食宿、利是，所以幾大都去，我同太太仲孭埋golf袋去，所以唔需要退休。」現時他們的心態是有工作就做，但都會留時間給自己的私人生活。

講到三人相識多年，開騷可在台上互爆大鑊？陳浩德笑言：「我最細，佢哋會錫住我，喺佢哋面前我最開心，因為平時人哋叫我德哥、德叔、德爺爺，我孫都有兩個，但喺佢哋面前我叫德仔。」身為大哥哥的葉振棠就謂爆都是爆兩人的好事，李龍基就大讚對方：「我呢位大哥哥真係冇得頂，佢對音樂非常執着，音樂上嘅錯處佢即刻糾正我哋，仲有最好就係，我哋需要嘅音樂搵佢就掂，隨時可以幫我哋。」

養生之道：心情要靚！

而問到臨近開騷可要Keep Fit？李龍基表示平時身體好，自然把聲就會靚，唱歌就會好，又分享養生心得：「要控制飲食、瞓多啲，同做少少運動，每日半粒鐘、緩步跑就夠，同埋心情一定要靚，要保持開朗嘅心情，有啲咩唔好嘅嘢盡量唔好諗。」陳浩德亦表示平日愛做運動：「如果我唔打吓golf，唔做啲運動，我諗真係唱唔到歌。」

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