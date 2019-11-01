「神回春」再發功　李連杰束小鬈髮

2013年自爆患上甲狀腺功能亢進症的國際巨星李連杰，因患病令面容蒼老，尤其去年3月公開現身時，被拍得駝背彎腰及頭髮剃光，即被網民指猶如80歲老翁，非常擔心其狀況！直至九月初，現年56歲的他在內地參觀影城時，打扮年輕載上cap帽，樣子超逆齡，回春猶如30歲，令網民驚訝不已！

回春再回春，前日李連杰在社交網高調發放近照，原來日前他在內地出席慈善活動，並再發揮「神回春」魔法，笑容燦爛，外貌年輕不少外，更留了一頭鬈曲長髮，猶如日本動畫人物「IQ博士」！其一頭濃密頭髮引起網民熱烈討論，指他髮量驚人，奇迹回春，又表示見他較之前健康，替他高興：「留了復古小鬈髮，時髦！」「差太遠了吧！」「太太的愛和湯水應該幫助不少！」

被指令丈夫髮質大增的前亞姐利智，和李連杰結婚廿載依然恩愛，並甘於平淡做背後的女人，幾乎絕迹所有公開場合。今年5月兩人到青海的寺廟拜訪時，才發現利智的身影，當年身為性感尤物的她，凍齡有術，保養得宜。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。