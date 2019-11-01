利智哈佛女Jane　胸懷大志做美國女總統

國際影星李連杰與前亞姐冠軍利智結婚二十年，男主外女主內，完全退出幕前的利智洗盡鉛華，捨棄星光燦爛，低調生活，悉心培育一對女兒Jane及Jada，同時成為外間注目的星二代，而長女Jane因剛宣布會參加本月（11月）的巴黎名媛舞會（Le Bal des Debutantes），再次引起全城熱話。現年19歲的Jane，名副其實是學霸一名，連李連杰也感到驕傲，曾公開指長女成績優異，三大世界級學府哈佛、耶魯及普林斯頓均錄取她，最後她選擇於美國哈佛大學攻讀文理學士學位。

興趣由法律到時裝設計

顏值才華兼備的Jane，原來夢想及目標非常宏大，日前巴黎名媛舞會的官方網頁介紹其背景，指在美國洛杉磯出生的Jane，曾在巴黎、上海和夏威夷等地居住，夢想是當美國總統：「孩童時期的她曾夢想成為美國第一位女性總統，但是現在，她有更豐富的職業選擇。她興趣廣泛，從刑事司法到時裝設計。她也希望像父母一樣，可以在不同領域施展拳腳。不過，對Jane來說，現階段的首要目標是回饋社會。」2004年李連杰一家四口經歷印尼海嘯，親眼目睹天災的Jane感受至深，隨父親積極參與慈善工作。

外表斯文大方的她，其實是校內活躍分子，愛交朋結友，現為哈佛一年級生，已是屬會的骨幹成員，其社交網站也反映她動靜皆宜，常常網晒睇展覽、去Ball、跟同學旅遊等照片。除了熱愛跳舞外，逛博物館、看時裝騷、唱K及跑步等都是其興趣。

妹妹Jada好動「蜘蛛女」

姊妹情深，Jane與妹妹Jada感情要好，二人常在社交網上載姊妹合照及親密留言。16歲的Jada較姐姐活躍，常愛和朋友旅行、游泳等，日前更提早「過節」，與同學參加萬聖節派對，以「蜘蛛女」造型上陣，在面上畫了蜘蛛外，以bra top配熱褲的她，再配以蜘蛛網紋的外套。Jada學業優異，現於美國知名高中Phillips Academy就讀，學費每年約34萬港元，李連杰曾說細女考取了全美五大高中，最後選擇這間2017年全球第一的學校。

雖然個性比姐姐好動，但Jada也非常受對方影響，去年她在校報中大談穿衣之道，表示是受有志向時裝界發展的姐姐影響外，更自爆情迷高踭鞋，但對其中一對波鞋情有獨鍾，着足兩個暑假，盡顯節儉一面。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。