新碟預購火速完售　白安停機坪高歌

台灣歌手白安剛推出全新專輯《44天》，1,000張限量版裏附贈她親筆手寫的時光卡、親筆簽名及獨一無二專輯序號，為此她特別到工廠從早寫到晚，日前搶先預購火速完售。第一首主打《吾愛無愛》MV邀請2位韓國女導演掌鏡，白安說：「導演從觸覺很細膩的地方來拍女性情感面，像一開始心碎時摸奇異果是沒有感覺，當一切看開後，慢慢找回自己的知覺，會重新對任何事務都有全新的發現，《吾愛無愛》就是把自己像拼圖一樣拼回來的一首歌。」

因此MV到了後半段無論是灑滿七彩紙花的歡樂畫面，或站在停機坪上奔放高歌，都象徵着女性灑脫無畏的姿態，這也是她難得在停機坪上拍攝MV。MV從下午拍到晚，將台北夜景盡收眼底，她讚嘆地說：「從這看台北很漂亮，台北101特別近，有種一覽無遺的感覺。」

白安表示專輯從女性角度寫了很多關於女生的事情，她說：「女生有理性的時候也有不理性的，有脆弱的時候，也有特別堅強的一面，都是在成長過程中都有一段體驗。」

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