第一網紅王瑞兒睇中肖戰　擲過億表「愛意」

內地劇集《陳情令》累計播放量超過64.31億，成為本年度五大最火紅的劇集之一，主角肖戰及王一博更因此劇而超級爆紅，成為新一代人氣小生，而肖戰更被有「中國第一網紅」之稱的王瑞兒虎視眈眈！

自《陳》創出佳績後，市場紛紛瞄準雙男主劇本，當中網絡小說《提燈看刺刀》近年廣受網民追捧，大批網民不約而同希望《提》可拍成電視劇外，更指肖戰是最適合演出《提》中「楚慈」一角，符合角色的聰明帥氣等性格，認為除了肖戰外，無人能取代。

據知王瑞兒已買下《提》準備翻拍，更名為《刺刀》外，鑑於肖戰人氣和身價水漲船高，她為表誠意，打算豪花過億元人民幣，希望在重金下邀得肖戰加盟，主演「楚慈」一角！其實近日王瑞兒的微博已表露對《提》的熱愛，她留言：「你們想知道誰是我心中最適合楚慈的人嗎？寶寶們可以先告訴我，你們希望是誰呢？最近有好事，你們猜猜。」、「太好看了，我已經完全愛上了這個小說，楚慈也太好了，那麼好的一個人，愛了愛了，愈來愈期待了呢！」

現年26歲的王瑞兒向來為話題女王，最為人深刻的，是2017年自爆遭男友「家暴」三年，聲稱胸部被打到「變形幾乎爆炸」，口腫面腫的照片更被網上瘋傳，成為全城熱話！

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