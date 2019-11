前港姐陳曉華(Hera)早排去咗土耳其旅行,雖然已經返咗香港,但都忍唔住繼續同大家分享影落嘅靚相回味一番。呢日佢就晒咗張水着,大騷纖腰同Fit爆身形,不過佢就圖文不符咁留言話:「1 NOV減肥計劃START🔥🔥🔥🔥」搞到網友大嗌:「咁Fit都仲話要減肥!充其量係健身計劃咋!」不過同屆嘅前港姐鄧卓殷就表示贊同,仲話有同樣諗法,但Hera就搞笑回覆:「唔好再po你啲健康餐👊🏻🤣🤣🤣」似乎覺得對方執行減肥計劃更加落力喎!而佗緊B嘅許芷熒亦留言:「Do it after our dinner date😂」叫Hera同佢食埋餐飯先減,係囉,食飽先有力減肥㗎嘛!

---------------

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。