高材生嫁到日本耕田　陳貝兒：為夢想值得

由陳貝兒主持嘅《嫁到這世界邊端3》走訪世界各地採訪嫁到異鄉的香港人妻，尋日嗰集講到大學化學系畢業嘅高材生Cathy，本來喺香港有份化驗所好工，過住穩定嘅生活，但係因為實現夢想走咗去北海道耕田，體驗食物的生產程序，咁就遇到依家個日本老公滿宏樹，兩人同樣厭倦大城市生活，決定歸隱田園男方家鄉──德之島過住日出而作日入而息嘅務農生活。

鏡頭前嘅Cathy身形嬌小，但心志強大，堅持有機耕種唔用農藥，亦因為咁而令收成大減，亦曾被收回農地，生活都成問題，但同老公互相扶持最終都能跨過難關，而貝兒鏡頭前都被呢對小夫妻毅力所感動，聽到眼濕濕。佢哋有一個夢想就係推出滿字品牌嘅有機薯仔。

貝兒喺社交網採訪時嘅合照，為呢對小夫妻打打氣，她寫道：「趁年輕去走一條夢想の路吧～ 無悔。幸福係搵到一個同自己一齊捱、一齊為夢想打拼嘅人。唔好睇 Cathy 弱不禁風咁，佢心志十分強大 。人生未必每一次都係一分耕耘就可以有一分收穫，有時可能辛苦完一輪然後最後咩都冇⋯⋯ 不過至少我有努力嘗試過！雖然過程係辛苦，但係自己揀嘅路，跪都要跪完佢。為夢想打拼，值得㗎ne～！一定捱得過，同Cathy 樹哥 打打氣 。我哋喺香港等你哋嘅 滿家薯仔大豐收呀⋯⋯。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。