新作將御前首映　班尼狄刀疤軍官造型率先睇

由《美麗有罪》（American Beauty）奧斯卡金像導演森曼達斯（Sam Mendes）自編自導、講述一戰的史詩式戰爭新作《1917：逆戰救兵》（1917），將於12月4日於倫敦公映，而之前將會於倫敦舉行御前全球首映禮，邀請到英國皇室成員出席觀賞。

影片陣容鼎盛，除了有森掌舵之外，亦有《皇上無話兒》（The King's Speech）奧斯卡金像影帝哥連卓夫（Colin Firth）、《奇異博士》（Doctor Strange）英國男神班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、人氣劇集《內政保鑣》（Bodyguard）金球視帝理察麥登（Richard Madden）以及《皇家特工》（Kingsman）系列男星Mark Strong助陣！其中班尼狄的刀疤二撇雞軍官造型好搶鏡！故事以第一次世界大戰作為背景，講述兩位年輕軍人接下一個幾乎不可能的任務，在限時內穿越敵陣傳遞軍令，阻止數以千計的同袍命喪戰場。

除了《1917》之外，今個月中亦有另一部戰爭大片《決戰中途島》（Midway）上映。看來沉寂一時的戰爭片有望復甦。