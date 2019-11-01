單身冇唔慣！林欣彤自爆曾為愛征服恐懼

歌手林欣彤（Mag）今日上電台宣傳最新情歌《一秒》，她興奮指新歌若得到讚賞會寧舍開心：「因為首歌係自己寫曲同填詞，都寫咗好多年，係上年有晚失眠就填咗份詞，係講自己鍾意一個人嘅狀態，會沉溺咗去對方嘅世界，好鍾意挨埋去聽佢嘅心跳，又好怕佢會走，鍾意到每一秒都想留住佢。」填詞時候想起誰？她笑言沒有特定對方，只是幻想正戀愛中，並再次重申現時單身：「都好一段時間。（會唔慣？）唔會，多咗時間Focus落屋企人度，無牽無掛好Free。」

為男友處理小強

Mag自爆會因為愛而變得大膽，試過為愛征服最害怕的事：「我係好怕小強（曱甴），當時嘅男朋友都係，有次見到佢屋企門口有隻超大小強，我冇諗太多就處理咗佢，變得好英勇，所以我諗第時我有小朋友，都可以好似超人咁保護佢哋。」

有信心攞獎

至於講到「第42屆十大中文金曲」因近月社會氣氛及安全問題，宣布暫停今屆頒獎禮及音樂會，改為製作跨媒體特備錄播節目，Mag聞言表示尊重大會決定：「無論係咩方式都係想件事順利舉行。（會覺得頒獎禮個氣氛唔同咗？）要到時先知，係可能會冇咗個現場感覺，但每個獎項都係珍貴、嘉許嘅意思都一樣，只不過係形式唔同。（今年有信心攞獎？）都希望，會平常心做好自己本分，如果係自己寫嘅歌拎到會仲開心。」

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