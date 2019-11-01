萬聖節　Kim與Kylie兩姊妹扮嘢惡鬥

昨日係萬聖節，美國真人騷Kardashian家族成員Kylie Jenner連日來以不同搞鬼造型示人，其中昨日她化身成性感小魚仙搶晒鏡。向來愛出風頭的家姐Kim Kardashian不甘被妹妹瘋搶like終於出手！她化身成慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）在舊作《律政可人兒》（Legally Blonde）中的經典哈佛大學法律系學生Elle Woods造型，大騷水著look。神似程度就連慧絲都於社交網轉載猛讚。

至於Kylie亦來個反擊，昨日於社交網上載為《V》雜誌錄像封面拍下的新造型照，她模仿一代性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）於53年經典電影《紳士愛美人》（Gentlemen Prefer Blondes）中的拜金女經典造型被仔圍。樂壇女王麥當娜（Madonna）多年前於《Material Girl》MV中亦扮過此造型。

除了Kardasian姊妹花大鬥法之外，超模Bella Hadid亦反串扮卡通《聰明笨伯》（The Flintstones）男主角董輝。而樂壇天后Cardi B亦扮DC 超英片《蝙蝠俠與羅賓》（Batman & Robin）中奧瑪花曼（Uma Thurman）毒藤女（Poison Ivy）造型應節。她更留言自稱係MONEY IVY。此外，近期修身成功的英國靚聲天后Adele亦與好友開P狂歡，她化身反串成靚版鐵鈎船長。