亞姐：馮熙淳違反合約宣布退選

《2019亞洲小姐選舉》明晚舉行，（12）馮熙淳之前曾贏得2019亞洲太平洋國際小姐總決賽（香港區）冠軍，被指再參加選美是違反合約，有關方面表示已交由律師去處理，馮熙淳終宣布退選亞姐。

馮熙淳回覆東網表示：「經過多方面同各種因素既考慮，我認為我依家嘅狀態未係最適合參加《亞洲小姐》，我仲有多方面需要進步嘅地方。我暫時都係想休息一下，做番我嘅見習測量師，而我已經搵到工喇！好感恩亞洲電視對我嘅體諒，支持同埋諒解，好希望之後可以再有機會同佢哋呢間咁有人情味嘅公司合作。」

對於「亞洲太平洋國際小組」選美主辦人之一的何紫綸（Ann）表明會追究，熙淳說：「佢哋仲未有回覆，但我希望佢哋可以盡快回覆同埋同我商討未來一年內嘅合作關係。（明晚你會唔會出席亞姐選舉？）好多謝亞視嘅邀請。知道我同一班佳麗雖然唔係識咗好耐，但情同姊妹。我去現場係想支持一班姊妹，佢哋嗰個都好畀心機好努力。無論邊個贏咗都會好開心！THE SHOW MUST GO ON! GOOD SHOW! 衷心祝福每一位佳麗，（之後會再參選？）以後嘅事以後再算，依家想專心考測量師牌，做個美貌與智慧並重嘅專業人士，多謝。」

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