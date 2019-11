亞姐：馮熙淳違反合約宣布退選

《2019亞洲小姐選舉》明晚舉行,(12)馮熙淳之前曾贏得2019亞洲太平洋國際小姐總決賽(香港區)冠軍,被指再參加選美是違反合約,有關方面表示已交由律師去處理,馮熙淳終宣布退選亞姐。

馮熙淳回覆東網表示:「經過多方面同各種因素既考慮,我認為我依家嘅狀態未係最適合參加《亞洲小姐》,我仲有多方面需要進步嘅地方。我暫時都係想休息一下,做番我嘅見習測量師,而我已經搵到工喇!好感恩亞洲電視對我嘅體諒,支持同埋諒解,好希望之後可以再有機會同佢哋呢間咁有人情味嘅公司合作。」

對於「亞洲太平洋國際小組」選美主辦人之一的何紫綸(Ann)表明會追究,熙淳說:「佢哋仲未有回覆,但我希望佢哋可以盡快回覆同埋同我商討未來一年內嘅合作關係。(明晚你會唔會出席亞姐選舉?)好多謝亞視嘅邀請。知道我同一班佳麗雖然唔係識咗好耐,但情同姊妹。我去現場係想支持一班姊妹,佢哋嗰個都好畀心機好努力。無論邊個贏咗都會好開心!THE SHOW MUST GO ON! GOOD SHOW! 衷心祝福每一位佳麗,(之後會再參選?)以後嘅事以後再算,依家想專心考測量師牌,做個美貌與智慧並重嘅專業人士,多謝。」

