自細冇爸爸　王敏德受種族歧視練成堅強性格

藝人陳慧珊（Flora）親自監製及主持的香港開電視節目《放學後》最新一集邀請到王敏德（Michael）擔任節目嘉賓。作為三子之父的Michael，剖白了在單親家庭成長的故事，以及如何在種族歧視、學習困難等逆境中，發揮自強不息的精神。

在美國出生、紐約成長，為中、法、荷蘭混血兒的Michael在節目上透露，自幼在欠缺安全感的環境下長大：「我在紐約州首府柯巴利長大，附近一個中國人也沒有。香港人、中國人會覺得我是西洋人；但美國當地的白人，認為我是中國人，學校的人會給你起種族歧視的花名。十四歲升上高中時，我們搬到加州一個小鎮，學校裏有兩個中國人，分別是我和哥哥Russell，幸運地，我們很有運動天分，令隊伍經常勝出，所以很受歡迎。如果我們沒有運動天賦，一定被這些美國牛仔瞧不起。」

單親家庭成長

Michael的堅強個性，與家庭背景有着密不可分的關係。自小父母離異，他欠缺一個父親角色指導他成長，只能憑感覺與個性學習，後來他才發現，自己在學習上一直存在困難。「年輕時對讀書不感興趣，我從高中輟學，所以我在學習上一直有困難。我記得朋友的媽媽，曾告訴我媽媽『你兒子有問題，他集中不了，似乎有專注力問題。』其實她算是說中了，我想那是我成長上一個後遺症，沒有人讓我集中，學業對我來說很困難。」

花3年商業機師執照

這些年，Michael靠着鋼琴、高爾夫球和直升機來鍛煉自己的耐心、恒心及決心，「我學習開直升機，是有一點補償作用。因為我從高中輟學，沒上過大學，開直升機要學習很多科目，氣象學、領航術、航空法律、人體工學等等。」他亦談及考取商業機師執照時的辛酸：「要學直升機的人都是到美國、英國、澳洲學習，在當地考取執照，我在十四個考試中通過了十三個，有一個項目（電子自動導航）我總是不合格，每一次重考，都要再考商船和引擎與機身項目，我考過很多次，只為了全部通過。本來以為自己會放棄，但最後成功了，整個過程足足花了兩年，我為商業機師執照花了三年時間。取得商業機師執照，算是補償我年輕時沒有畢業、增加了我的自我認同。」

自覺少時間陪仔仔

家人從來是最強大的後盾，Michael因為工作，錯失與家人相處的時間，令他常常產生歉意：「我經常覺得陪伴兒子的時間不夠，我看了他就覺得自己沒有出盡全力。」為此，他特地帶着兒子王躍穎（Kadin）到湖邊聊天，Kadin更向父親深情告白：「作為你的兒子，我想藉這次機會向你道謝。」二人透過分享魔術小道具，展開了父子間的獨有對話，最簡單，也是最窩心。

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