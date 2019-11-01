預孤獨終老！Aka搵媽咪幫手投資儲姑婆本

女子組合Super Girls（SG）隊長趙慧珊（Aka）現身電台訪問，提到剛出席完成員Jessica在台灣的婚禮，Aka說：「嗰日氣氛好好，好搞笑，接花球時諗住坐喺度唔郁，搵嘢遮遮掩掩，但係畀Jessica點名叫我出去，仲話如果唔出去，就要等到51歲。最後Jennifer（余香凝）攞到個花球，佢迫切啲，見佢企喺台前，我唔係特別想，緣分唔好強求，想引證吓下一個結婚會唔會係Jennifer。」

接受唔到異地戀

Aka讚Jessica丈夫搞笑又浪漫，宣讀愛Jessica一生一世時，Aka也感動得眼濕濕，不過她因為要趕返香港，準備第日拍MV，故沒有留下參加婚後派對，她讚婚宴上的兄弟姊妹團均顏值高，但自認「好摺」（內外），加上病，只呆坐一旁，但就有女仔找她合照。Aka說：「我好慢熱，呢啲場合唔會識到人，自己接受唔到異地戀，都係留喺香港，不過香港女多男少，我諗過會孤獨終老，冇所謂啦，都係搵錢緊要啲，儲定姑婆本，月月畀晒媽咪幫我投資。」

尊重大會決定

另外，提到「第42屆十大中文金曲及音樂會」宣布取消，改為製作跨媒體特備節目，Aka稱剛收到消息：「我都係啱啱先收到消息，每個台有自己嘅做法，我都知道依家社會狀況，唔係好多人會留意娛樂嘅事，所以出歌都未必有咁多人focus，不過我尊重佢哋嘅決定，網上release都可以試吓，依家2019年網上平台都好普及。（可能冇得現場表演及着靚衫？）我look forward下年，一定會盛裝出席。」

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