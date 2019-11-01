中文金曲取消！謝安琪李幸倪：尊重大會決定

「第42屆十大中文金曲」頒獎禮及音樂會宣布取消！去年奪得「最優秀流行歌手大獎（女歌手）」的歌后謝安琪（Kay）對於頒獎禮取消，她說：「得悉本年度『十大中文金曲』頒獎典禮將改變進行模式，而我相信任何形式的獎項和嘉許，對歌手、音樂人及其團隊來說，都是一份肯定和祝福。作為歌手，我會尊重大會的決定。」

去年憑《很堅強》獲頒第五位的歌手李幸倪（Gin Lee）表示：「頒獎典禮係年度盛事，每次有份參與其中我都覺得很榮幸，今次停辦都覺得有點可惜，不過都會尊重大會嘅決定，不論今年有冇呢張『成績表』我都會繼續努力做音樂。」而她所屬的唱片公司環球唱片亦表示尊重各大傳媒的決定。

英皇旗下歌手張敬軒、容祖兒更是樂壇頒獎禮常客，對於「十大中文金曲」取消頒獎禮及音樂會，英皇娛樂表示：「我們絕對尊重大會的決定，頒獎禮是表揚歌手們過去一年所作出的努力，雖然取消頒獎典禮，相信電台會用其他方法以給予歌手們肯定及鼓勵。」

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