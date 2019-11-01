拍MV展現驚人反應力！青峰改名叫Jason？

台灣歌手吳青峰即將在本月底23、24日，於高雄巨蛋舉辦人生第一場《太空備忘記》演唱會，現已開始進入演唱會的備戰狀態。這是青峰出道15年首場個人演唱會，他在歌單上下足了功夫，一個月前就開始和團隊多次開會討論，終於完成為此次演唱會量身打造的「首航歌單」。

拍攝繁瑣未曾喊累

開始進練團室練唱的青峰，近日打趣地在限時動態發文表示：「唱到撕心裂肺，自己的歌也都太難唱了吧！」更自嘲道：「自己寫的怪誰。」他的新歌《失憶鎮》MV今日首播，導演黃中平特地採用最新攝影控制科技MOCO（motion control），以及電影中最經典的子彈時間（bullet time）方式來拍攝，拍攝前一晚他因為演出不慎扭傷腳踝，腳整個紅腫到無法走路，導演為體恤他，調整放慢當天所有的拍攝，但也因為導演這次採用MOCO（動態線性控制）方式，一個鏡頭要重疊多次，他必須一直入鏡、出鏡反覆拍攝，非常繁瑣但他未曾喊累。

完美極速接水杯

在拍攝一幕「接水杯」的畫面時，需要他身手矯捷地用手接住從桌面掉落的水杯，簡直是反應力大考驗！只見他反覆拍攝多次都能完美接住水杯，展現超快、超驚人的反應力，導演和工作人員封他為「接神」，甚至最後直接改喊他「Jason」，非常爆笑。

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