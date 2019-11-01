同蘇麗珊喪食！林德信自爆7歲有180磅

藝人林德信與蘇麗珊在鑽石山出席《台灣情「農」豐收美食節@荷里活廣場》開幕禮。林德信與蘇麗珊在台上試食台灣美食，兩人吃到不停口，對美食讚不絕口，十分搞笑。林德信又指不時會飛到台灣一兩日專程去吃東西，也難忘小時候葉蒨文帶他逛台灣夜市，對四方黃色果玉的西瓜感到十分新奇。

熱愛瑜伽的林德信現時155磅標準身形，難以想像他7歲的時候因為愛吃雪糕，體重180磅，他說：「細個都畀人叫肥仔，以前可以食兩個巨無霸，十一、二歲開始瘦番少少，開始做瑜伽一個星期就瘦番晒。」在旁的蘇麗珊聞言說：「我好有興趣喎。」提到林德信現在似乎沒有減肥煩惱？他說：「我好食得㗎，都有個肚腩，但係有時做嘢需要除衫，都要戒口食得好清，好辛苦，令到個人好唔開心，所以一早完嘢就會狂食，但咁樣唔好，食嘢都係均衡啲好。」

蘇麗珊早前到台灣出席友人婚禮，近日再到日本拍攝食品廣告，她指與兩地相當有緣。蘇麗珊面形明顯圓碌碌，相信此行增磅不少，與食有緣的她對於出席美食節笑說：「好大鑊，一個月前開始減，因為見自己啲相圓碌碌，好唔開心，減咗少少，但係去完日本又肥番，不過都仲喺瘦嘅區域。」蘇麗珊指知道要出席美食節，近日也吃少點「留肚」在活動中大擦一餐，問到最肥的時候有多少磅？她說：「105磅，其實我自己唔覺嘅，係身邊啲人話我上鏡圓碌碌，上鏡肥10磅吖嘛，依家興微胖女孩呀，所以我好開心。」蘇麗珊稱覺得不用減磅但為了吃東西身體又保持健康，每星期也會做兩三日運動Keep Fit。

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