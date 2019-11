韓團FT Island與CNBLUE的師弟樂隊N.Flying將於下月29日於「澳門百老匯」舉行《2019 N.Flying LIVE 'UP ALL NIGHT' IN MACAU》澳門站演唱會,是組合出道以來首次在澳門開騷,亦是四子推出新碟《 夜好(YAHO)》後首個演唱會,故特地向粉絲大派福利,全場觀眾均可與幾位成員Hi-touch。

此外,CNBLUE的30歲主音鄭容和將於後日退伍,他將於當天在部隊外與遠道而來的粉絲作簡短問候。