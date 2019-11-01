郭富城千嬅日本濕平為仔女掃貨

藝人郭富城丶楊千嬅主演的電影《麥路人》入圍「第32屆東京國際電影節」「亞洲未來」單元，日前應邀出席在日本舉行的開幕禮及首映禮，郭富城與導演黃慶勲於30日晚出席特別場及分享會，全場爆滿！今次電影在日本首放，反應及口碑高度評價，已經有不少極正評的影評。亦有影評人為電影海報繪上卡通畫，很是有心。

而在特別場席上的城城表示當他看完自己演出之後，令他有很大的看法，人生是很短暫的，所以要懂得自我掌握，不要做一些令自己有遺憾的事，大家要爭取時丶分丶秒多做有意義的事，這才是人生！他又表示，阿博這個角色最後是患上肺線癌，因為他演出太投入，經常覺得自己有病，所以待煞科後他立即去全身檢查，他笑說：「醫生話我個肺非常健康！唔使驚！」幸好是虛驚一場。

另外，城城與千嬅雖然有停不了的工作，但他們待完成工作之後，便齊齊拉隊行激安店，千嬅每次遊日本也必到激安店，所以是常客，不過同行的丈夫丁子高卻從未行過激安店，千嬅笑説：「我哋結婚10年都冇一齊行過激安店，今次真係要行吓！」二人更在店前打卡！至於城城原來也是第一次逛激安店，他對電子用品甚有興趣，可是卻未有收穫，反而這對廿四孝父母為可愛子女大破慳囊，千嬅買了萬聖節服飾給Torres，城城則買了飯壺給大寶，口水肩給二寶。

城城完成日本之旅，再繼續向倫敦東亞電影節出發，作「焦點影人」及出席《麥路人》歐洲首影。

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