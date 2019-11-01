又做空中飛人！準新娘倪晨曦結婚唔緊張

藝人倪晨曦（Elva）及杜德智到九龍灣出席活動，上台帶領健體操，講到在暴曬下做運動跳健體操，Elva表示是第一次，杜德智則表示有太陽能及Elva在場令他更有能量，問Elva會否想跟杜德智操Fit？她說：「我都想練大隻啲，例如練馬甲線。（因為準備幾個月後結婚好睇啲？）其實平時都想Fit啲，想有啲肌肉。」杜德智提議對方可適量舉重，又笑言要請教對方做瑜伽拉筋。

Elva之前表示籌備婚禮不太上心，問到現在進度如何？她表示跟未婚夫有一齊計劃：「都夾嘅，但未到最後未係好緊張。（之前你話應承未婚夫唔會離開香港？）但依家可能都要飛吓做嘢，唔長時間嘅，同佢打定底，都驚佢投訴。」

讚方力申有紀律

此外，講到好友方力申將進行45公里環島泳，杜德智大表支持，並很尊敬對方：「佢好犀利，我相信佢一定做到！（有冇話點幫佢？）得閒傾吓偈，幫佢紓緩吓，平時都有一齊做運動，佢好有紀律，飲支啤酒都話唔得，相信佢一定會成功！」

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