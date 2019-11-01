否認老婆有喜！陳山聰婚後造人隨緣

藝人陳山聰與太太Apple今日舉行婚禮，一對新人於下午5時許會見傳媒，穿上白色低胸婚紗的Apple手拿花球，山聰則細心為她整理婚紗，二人更應要求咀足1分鐘，期間Apple表現緊張，及後就留下山聰單拖受訪。

山聰透露晚宴會筵開17席，由於太太從未見過如此大批傳媒，故表現有點緊張，更說：「佢一早要化妝，好攰，影完相畀佢休息吓，等佢今晚有好狀態見嘉賓。（日頭有咩儀式？）都係簽字同斟茶畀家人。（有冇感動位？）讀誓詞時好感動，諗住拍咁多年劇都講過呢啲嘢，以為會好冷靜，點知一講自己個名有啲忍唔住，有少少飲泣，但都要忍住，收番少少，反而太太畀我預期中冷靜。」

山聰不諱言與Apple一起6年，從今以後進入另一階段，承諾會待她好，二人亦將開開心心過簡單生活，問到婚後會否立刻造人？山聰說：「如果上天畀我的話會隨緣。（想唔想三喜臨門？拎埋視帝？）平常心，其實《金宵大廈》反應好，希望套劇可以攞『最佳劇集』，咁都可以叫三喜。（Apple係咪有喜？）冇，我仲拍緊《大步走》，之前黃昏仲拍緊嘢，未有時間造人，朋友問我會唔會瞓唔着，我不知幾好瞓，今朝起身仲去跑步，之後先化妝。」

送兩卡巨鑽戒求婚

對於背心上陣進行斟茶儀式，山聰解釋全因天氣酷熱，原定準備另一套服飾，但擔心會濕透才出此下策，而度蜜月方面，他表示：「要延後到出年，因為拍完《大》劇要去登台，因為太太唔鍾意凍，所以諗住搵啲暖嘅地方。」提到太太最感動一刻，山聰透露應該是外母為她穿裙掛時刻：「意思係佢將個女交畀我，Apple都有同媽媽講終於嫁得出，會好好記住呢個時刻。（太太戒指好閃？）係兩卡重嘅求婚戒指，其實佢冇咩要求，但我覺得佢喺背後支持我咁耐，有能力都想佢得到快樂，相信係女仔都想擁有，所以想等佢開心吓！」

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