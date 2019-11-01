自我鼓勵潮文！黃又南十八「雙」送有感而發

藝人黃又南明日（2日）便36歲生日，他有感而發地在社交網發放長文，表示「過了今晚，真正的十八雙送，我將踏入36歲。18年前，我18歳。依然記得第一次錄歌，第一次拍MV ， 第一次上台唱歌，第一次有支持自己的fans，感恩無論高高低低，起起跌跌，你們仍然選擇相信我，支持我。我不知道幾時還會有機會唱18相送，最後唱呢首歌是在去年除夕的倒數活動，亦是Shine最後一次的演出，好可惜我沒有把握好，如果將來有機會和大家一起唱的話，那怕十八直到近百，我一定會用心把它唱好。」

黃又南又表示現在還是以前的自己，仍然想成為更出色的演員，用心唱每首歌，珍惜每個演出機會，他說：「謝謝你們陪伴我一起成長，有未曾遇上的，都有習慣了的，前面還有大大小小的難關，我會抱著（着）最初那份熱情和謙卑，好好努力生活，成為更好的人。大家不用擔心我，我會加油的。最後，希望大家平安無恙。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。