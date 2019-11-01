陳山聰婚宴　伍詠薇：會逼佢斟杯茶畀我

藝人陳山聰舉行婚宴，身為契家姐的伍詠薇（伍姑娘）當然人到禮到，她一早出門扮靚靚，晚上與老公練海棠恩愛到賀，問山聰可有斟茶給她？伍姑娘說：「我都想，但我只係契家姐，今朝扮靚有睇直播，見佢斟茶畀屋企人都喊，但我都會逼佢斟杯茶畀我飲，唔使喺好多人面前，閂埋房門就得，其實我哋呢對患難姊弟都好唔容易，見佢成家立室都開心，希望佢快啲生BB，我今日心情開心過佢，好甜。」

問到與新娘子是否熟落？伍姑娘坦言當年與山聰拗完交才認識對方，更指Apple如自己於電影《97家有囍事》內的角色名「賢淑」般：「見過幾次，靚女又斯文大方，係個好老婆，相信佢兩個相處都改變對方好多，以前同山聰拗過交，再次見番覺得佢成熟同淡定咗好多，感覺到係識Apple後先咁，希望佢兩個喺最靚時間生B，等我可以升呢，無論升呢做姑婆或者大姑奶都冇所謂。」

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