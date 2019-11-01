朱潔儀「最愛」被神秘人私有化

有「港姐畫家」之稱的朱潔儀（Donna），與約100位來自世界各地的藝術家，同獲邀於第三屆新藝潮博覽會作展覽，Donna的一班好友撐場，包括名媛恒生新抱何倍倩人到花到、徐綺雯、前港姐梁佩瑚與老公、張雪玲等。Donna的藝術攤位內共展出13幅畫作，以蝴蝶、花、孔雀為主題，原來其中6幅經已售出，共賣得逾30萬元，其中一幅名為「最愛」的花畫，最早於展覽前已由神秘收藏家購下，被私有化，她開心地說：「我冇問買方係邊個，不過好開心有人欣賞。（你嘅粉絲？）多謝晒，有人鍾意都開心。（對方係咪你嘅最愛？）希望係，哈哈！」她說最初做畫家時，冇想過畫能賣出，故現在對自己已有所交代，她說：「隔籬攤位藝術家講笑叫我聽日都唔使開舗。」

已有十年畫齡，她謂喜歡不同創作，喜歡畫山水的她，希望到法意等浪漫的地方取景：「如果有一個浪漫嘅人陪我寫生更加好。（你寫生時可能有人過嚟識你呢？）承你貴言，最好另一半都欣賞藝術品。」不講不知，外表斯斯文文的Donna，原來作畫時是另一個樣，自爆在家中畫畫時好「烏歪」，也喜歡落雨時作畫，隨心情而定，問到近日的社會氣像會否影響心情時？她說：「藝術是藝術，藝術對人培養到耐性和自信，我好想組織港姐書法Club或者畫畫Club，帶多啲歡樂。」

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