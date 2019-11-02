真．爆樽！敖嘉年扑到李泳豪出血

藝人敖嘉年向來有功夫底子，前晚為劇集《伙記辦大事》拍攝一場向李泳豪爆樽的戲份時，不慎傷及對方額頭及鼻，大感不好意思，事後更公開於社交網講Sorry。前晚，敖嘉年與李泳豪、陳瀅、黃栢文、陳志健等在大牌檔拍攝外景，拍攝一場他用假的糖膠玻璃樽扑李泳豪的鏡頭時，他就不慎扑傷對方，令李泳豪額頭腫了一片及鼻骨位刮傷。

捱打好過打人

敖嘉年受訪時憶述事發經過，他謂：「場戲講及栢文哥嚟尋仇，話我條𡃁李泳豪賣假煙，要我交人，我惟有攞個樽一嘢扑落泳豪度，好過佢畀人打啦！扑完之後自己個心都好唔安落，因為戲入面我係一個好錫啲𡃁嘅黑社會大佬。」其實戲內戲外敖嘉年都很不安落，因為這一下真的令李泳豪爆缸，他謂：「佢流血，真係爆缸，止咗血之後佢都頂住，搽啲遮瑕膏遮住就繼續拍攝，我都勁唔好意思，其實每次拍打人都好驚，因為好難就，畀人打反而好哋哋，好在冇傷及泳豪隻眼，如果唔係我就仲唔安落。」幸而這個鏡頭導演都很滿意，更是一Take過不用補拍，看回拍攝片段時，都戥李泳豪痛呢！

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