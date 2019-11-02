係愛呀！方力申慈善環島泳獲親友鼎力支持

「方力申香港環島泳45公里慈善挑戰」將於本月5日（星期二）清晨5時由大口環的沙灣出發，環繞香港島一圈全程約45公里，返回沙灣作終點，預計需要在海中超過12小時。是次項目目標是為「點滴是生命」籌得港幣450萬捐款，為45萬名缺水的偏遠山區居民提供潔淨食水，為他們帶來希望！經過連月來的呼籲及各方的鼎力支持，現已籌得最新數字超過港幣479萬善款（截至11月1日早上），舉行日子臨近，發起人方力申作最後呼籲，希望市民繼續捐款支持。

而方力申的爸爸方毓仁先生、弟弟方圓明、師妹歐鎧淳等，以行動支持是次善舉，沿途上將有支援隊伍全力協助方力申，並有4位戰友分段陪伴方力申一齊游，他們包括歐鎧淳、好友Neal Soo、方力申創辦游泳學校教練Janet Wu及Ivan Chan，更令人驚喜的是方力申的爸爸方毓仁先生及弟弟方圓明亦將會以行動支持方力申，陪伴他游最後的一段距離至終點，為方力申帶來最大的支持力量。方爸爸年前進行手術，月前電療，徵得醫生同意今次可以參與，與弟弟三人一同為善舉出心出力。

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