蘇慧恩柬埔寨出騷　廣東歌感化當地人

歌手蘇慧恩（Ophelia）日前到柬埔寨金邊出席青年音樂節擔任表演嘉賓，Ophelia興奮話：「我出發前一晚又開心又緊張，因為第一次去柬埔寨，同埋出發前失咗聲，要上機前一晩睇醫生拎特效藥，好幸運食完藥之後自己可以開番把聲，最終順利演出，覺得真係好感恩。成個表演大約半個鐘，除咗唱咗幾首英文歌之外，仲唱咗一首自己嘅廣東歌《Fire Away》同幾首廣東歌Cover，雖然當地嘅觀眾未必聽得明廣東歌，但係佢哋都好投入、好熱情，所以我真係感受到音樂係無分語言國界，只要有好嘅音樂，就算聽唔明裏面嘅意思，都可以一齊享受。」而講到音樂節主題「28」，Ophelia話知道背後意思都大開眼界︰「原來28歲係當地人認為最美好嘅年齡，我哋香港成日講話年年18或者25最開心，但係原來柬埔寨人覺得成熟少少28歲先至係最值得珍惜同美好嘅年紀，今次去都真係了解咗當地文化！」

時間短未能觀光

不過Ophelia慨嘆出國時間太短，未能有機會去觀光旅遊：「因為演出日子前前後後都接有嘢做，所以一朝上機，當日一落機就要即刻去綵排同演出，第二朝又要一早搭飛機返到香港準備晚上嘅工作，所以只能夠留一日，冇時間出去睇吓當地嘅景點，好希望將來可以去吓柬埔寨旅行，真正體驗吓當地嘅風土人情。」

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