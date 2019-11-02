東方日報C1：陳山聰晨操迎小登科目標三喜臨門

藝人陳山聰昨日迎娶拍拖6年的圈外女友何麗萍（Apple），一對新人化身接吻魚咀足一分鐘，穿低胸婚紗的新娘一臉緊張表現尷尬，不過手上的兩卡鑽戒非常養眼。Man爆的山聰發表愛的宣言，指從今以後步入另一階段，承諾會寵愛太太。由於工作忙到爆，他決定延至明年才度蜜月，造人大計則一切隨緣！

43歲的陳山聰與Apple相戀6年，昨日終於拉埋天窗舉行婚宴，圈中好友傾巢而出到賀。山聰事先張揚婚宴一切從簡，捨棄繁文縟節，所以沒有接新娘環節，但保留婚禮前上頭及傳統斟茶儀式。前晚上頭時，穿大紅睡衣的山聰擺出可愛甫士，阿嫂則送上陳家裙褂給新娘子，非常溫馨。

着背心晒壯臂

昨日大喜日子，山聰晨早去跑步，然後才會合Apple扮靚整妝向長輩斟茶。Apple穿傳統裙褂，與穿白色背心晒麒麟臂的山聰相映成趣，Apple母親祝兩人白頭到老、永結同心。山聰穿回禮服進行簽字註冊儀式，並感性宣讀誓詞，期間一度眼濕濕，禮成後一對新人祝酒拍照，更來個甜蜜一吻。

昨午約5時許，一對新人會見傳媒，穿白色低胸婚紗的Apple手握花球，山聰細心地為她整理裙襬，兩人應要求咀足一分鐘，期間Apple表現緊張，之後留下老公獨自受訪。山聰透露婚宴筵開17席，指太太從未見過如此多傳媒，故略為緊張。提到宣讀誓詞時表現感動，他說：「諗住拍咁多年劇都講過呢啲嘢，以為會好冷靜，點知一講自己個名有啲忍唔住，有少少飲泣，但都要忍住，收番少少，反而太太比我預期中冷靜。」他指雙方拍拖6年，從今以後進入另一階段，承諾會好好待老婆，彼此會開開心心過簡單生活。問到婚後會否立刻造人？他說：「如果上天畀我的話，會隨緣。（想唔想三喜臨門？拎埋視帝？）平常心，《金宵大廈》反應好，希望套劇可以攞『最佳劇集』，咁都可以叫三喜。（Apple係咪有喜？）冇，我仲拍緊《大步走》，之前黃昏仲拍緊嘢，未有時間造人。朋友問我會唔會瞓唔着，我不知幾好瞓，今朝起身仲去跑步，之後先化妝！」

兩卡鑽戒報答背後女人

因忙於拍攝新劇，山聰表示明年才度蜜月。問到太太最感動之處？他覺得是外母替她穿裙掛一刻：「意思係佢將個女交畀我，Apple同媽媽講終於嫁得出，會好好記住呢個時刻。（太太隻戒指好閃？）係兩卡重嘅求婚戒指，我覺得佢喺背後支持我咁耐，有能力就想佢得到快樂！」

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