用手擁抱！孫盛希同ØZI玩曖昧惹尖叫

在台灣出道的歌手孫盛希日前在台灣舉行音樂會，巡唱開始前她患感冒，抱病準備演唱會，在有限時間下，面對身體復元速度的不確定性備感壓力。但她依然享受準備過程，開心說到這次演唱會主題是自己很喜愛的爵士風。她特別着重在音樂性的細節呈現和樂手的默契搭配，花了很多時間在練團磨合，她表示如果錯過這次演唱會，真的很可惜：「因為有《希遊記》，才會有爵士這個主題的演出，這次巡演後，短時間內應該很難再有這樣的安排了。」

今年金曲得主的新人歌王ØZI為她擔任神秘嘉賓，她笑言一直想稱呼 ØZI為「寶貝嘉賓」，因為他是大家的「金曲新人寶貝」，ØZI出場即以一首《B.O.》炸翻全場，觀眾全部站了起來，希希很開心兩人都在金曲獎得到肯定。ØZI說：「她年初擔任我的嘉賓，現在換我來擔任嘉賓，備感榮幸。」還指導希希自己新學的「用手擁抱」招式，兩人的左手疊在一起、大拇指緊扣，畫面相當曖昧，粉絲又是一陣驚呼，足見這對姐弟的好交情。

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