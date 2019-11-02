聲音傳法　黃慧音想同王菲齊豫合唱呢首歌

馬來西亞華裔佛教音樂家黃慧音將與男團「淨世金剛」，將於本月首度在香港舉行佛教演唱會。她表示一直想來香港但未成功，終於今年能夠舉行，自己非常開心，很期待設備完善的劇院。她透露來到香港有很多感觸，因自小睇無綫大，顧嘉煇、黃霑、倫永亮等前輩做的音樂很影響她這代，自己亦很喜歡廣東歌：「睇到劇集就好鍾意聽啲片尾歌，到年輕嘅時候香港娛樂圈音樂影響我哋好多，例如四大天王、梅艷芳、陳百強，音樂做得好好，好多歌曲我哋都識唱，所以嚟到香港有好熟悉嘅感受。」

講到不少圈中人都是佛教徙，其中台灣歌手齊豫更翻唱過黃慧音的《心經》，她開心表示：「有日佢打去我公司，咁啱我接電話，佢話我係台灣嘅齊豫，我即刻尖叫、係我嘅偶像，佢話想唱我首《心經》，可唔可以授權畀佢，我好開心，透過佢嘅聲音唱呢首歌，影響力同效果會比我好好多，因為佢咁多粉絲，希望用聲音傳法，咁有影響力嘅藝人用呢種方法傳法，效果係事半功倍。」她又透露有個夢想，期望可以與王菲、齊豫及日本的伊藤佳代同台，四人合唱《心經》：「將唔同語文嘅《心經》串埋一齊、成為一體，咁有影響力嘅歌手同台唱會有好大嘅效果，其實我暗中已經編排咗點樣串法，因為佢哋嘅聲音我好熟悉。」

而提到早年她來香港書展，有樂友向她說因聽了她的歌，所以就打消了自殺的念頭，對此她表示有很多這些感動的故事：「我呢20年行過嚟，通過email，大家同我分享咗我啲歌點樣影響佢哋，陪佢哋度過艱難時刻。」她又提到自己創作靈感從何而來：「有好多人問我係咪深入了解經文得到體悟而寫，但其實好平常心，係因為音樂處處感動到人，好生活化，大家分享佢哋嘅經歷，勝過我去任何地方譬如高山或邊度修行閉關尋找靈感，其實我都未有呢個時間培養自己點樣深入境界，最實際係當下嘅接觸、結緣，惡緣善緣都會畀我哋好多啟發、靈感。」

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